Zysk netto PKN Orlen spadł r: r do 1,59 mld zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 1,59 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,79 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,99 mld zł wobec 2,79 mld zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,73 mld zł w IV kw. 2017 r. wobec 22,9 mld zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Orlen w IV kwartale 2017 roku o 1 832 mln zł (r/r) do poziomu 24 734 mln zł odzwierciedla wzrost wolumenów sprzedaży o 5% (r/r) we wszystkich segmentach operacyjnych oraz notowań głównych produktów rafineryjnych i petrochemicznych. W IV kwartale 2017 roku odnotowano wzrost notowań benzyny (o 20%), oleju napędowego (o 21%), lekkiego oleju opałowego (o 20%), ciężkiego oleju opałowego (o 27%), etylenu (o 9%) oraz propylenu (o 18%)" - czytamy w raporcie.

W całym 2017 r. spółka miała 6,56 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,26 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 95,36 mld zł w porównaniu z 79,55 mld zł rok wcześniej.

"W 2017 roku Grupa Orlen osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. Łączny wolumen sprzedaży wyniósł 42 382 tys. ton i był wyższy o 7% (r/r) głównie na skutek poprawy sytuacji rynkowej związanej z wprowadzeniem w Polsce pakietu regulacji ograniczających wpływ tzw. szarej strefy w handlu paliwami, zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych w Grupie Unipetrol po zakończonej w 2016 roku odbudowie instalacji do produkcji etylenu oraz wzrostu notowań głównych produktów: benzyny (o 19%), oleju napędowego (o 23%), lekkiego oleju opałowego (o 23%), ciężkiego oleju opałowego (o 44%), etylenu (o 12%) oraz propylenu (o 28%)" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2017 r. wyniósł 6,1 mld zł wobec 5,36 mld zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnięte już kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki Koncernu pokazują, że dzięki dobrze skonstruowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, a także elastyczności w działaniach i trafnym decyzjom biznesowym, w pełni wykorzystujemy nasz potencjał. Co istotne nie zapominamy o ciągłym umacnianiu naszej pozycji konkurencyjnej. Inwestujemy w nowe aktywa produkcyjne oraz prowadzimy działania mające na celu efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponujemy. Przełom osiągnięty na Litwie oraz plan przejęcia pełnej kontroli nad Unipetrolem są tego najlepszym przykładem. Chcemy dalej integrować nasze aktywa, tak aby w pełni wykorzystywać możliwe synergie i być bardziej odpornym na negatywny wpływ czynników makroekonomicznych" - skomentował prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)