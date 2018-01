Capex PKN Orlen na 2018 r. ma wynieść 4,8 mld zł wobec 4,6 mld w 2017 r.



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne PKN Orlen zaplanowane na 2018 r. mają wynieść 4,8 mld zł, poinformowała spółka. PKN Orlen zrealizował w 2017 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 4,6 mld zł, wobec 5,5 mld zł zaplanowanych na cały ub.r., podano także.

Największe nakłady inwestycyjne zaplanowane na 2018 r. - 3 mld zł - dotyczą segmentu downstream. Na segment detal przypada 0,7 mld zł, na wydobycie 0,8 mln zł, a na funkcje korporacyjne 0,3 mld zł, wynika z prezentacji spółki.

Jako główne inwestycje wymieniono: budowę instalacji Polietylenu w Czechach, budowę instalacji Metatezy w Płocku, budowę instalacji PPF Spliter na Litwie, budowę instalacji Visbreakingu w Płocku oraz rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu.

Spółka zaplanowała również powstanie 40 nowych stacji własnych oraz rozwój konceptu Stop Cafe 2.0 (ponad 200 nowych punktów), podano również.

W segmencie wydobycie około 600 mln zł nakładów inwestycyjnych ma przypaść na Kanadę, a ok. 200 mln zł na Polskę, podkreślono.

Capex zrealizowany w IV kw. 2017 r. wyniósł 1 704 mln zł, z czego na rafinerię przypadało 379 mln zł, petrochemię 494 mln zł, energetykę 252 mln zł, detal 335 mln zł, wydobycie 164 mln zł, a FK 80 mln zł, wynika z prezentacji spółki.

Wśród głównych projektów realizowanych w IV kw. 2017 r. wymieniono budowę instalacji Polietylenu w Czechach, budowa instalacji Metatezy w Płocku i budowę CCGT w Płocku. Łącznie nakłady inwestycyjne w segmencie downstream wyniosły 2,9 mld zł w 2017 r., podano.

"Otwarto 31 stacji (w tym: 22 w Polsce, 1 w Niemczech oraz 8 w Czechach), zamknięto 5, zmodernizowano 17 Otwarto 40 punktów Stop Cafe włączając w to sklepy w nowym formacie O!SHOP" - podano w prezentacji.

Na koniec IV kwartału funkcjonowały 1 793 punkty Stop Cafe, w tym 1 571 w Polsce, z czego 180 w nowym formacie O!SHOP, 199 w Czechach i 23 na Litwie.

"W I kwartale 2018 Koncern rozpoczął postępowanie przetargowe na zakup 23 ładowarek elektrycznych, które w ramach projektu pilotażowego do 2019 roku mają zostać zainstalowane na stacjach paliw PKN Orlen przy trasach tranzytowych w całej Polsce" - przypomniano w komunikacie.

W segmencie wydobycie nakłady inwestycyjne w IV kwartale wyniosły 108 mln zł w Kanadzie i 56 mln zł w Polsce, podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

