Ovostar zwiększył produkcję jaj o 12% r: r do 1,66 mld sztuk w 2017 r.

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 12% r/r do 1 659 mln sztuk w 2017 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 13% i wyniósł 1 195 mln szt.

"W 2017 roku, wraz ze wzrostem wielkości produkcji, spółka rozwijała swoje rynki eksportowe, kładąc większy nacisk na Unię Europejską. Mam przyjemność podkreślić, że w 2017 r. wielkość wywozu płynnych produktów jajecznych do UE wyniosła 42% ich całkowitej sprzedaży. Dodatkowo, po rozpoczęciu wywozu jaj klasy A do UE od października, ich sprzedaż w ciągu zaledwie 3 miesięcy była równa 5% rocznej ilości eksportowanych jaj" - powiedział prezes Borys Bielikov, cytowany w komentarzu.

Średnia cena sprzedaży jaj wzrosła w ujęciu rok do roku o 14% i wyniosła 1,533 UAH/szt.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)