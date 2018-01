PBKM: Pierwszy pacjent z cukrzycą został poddany leczeniu komórkami ProTrans



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Pierwszy pacjent został poddany leczeniu komórkami macierzystymi ProTrans w ramach badań klinicznych nad opracowaniem leku na bazie komórek macierzystych do leczenia cukrzycy typu 1, poinformowała szwedzka firma biotechnologiczna NextCell Pharma AB, z którą współpracuje Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Badanie kliniczne ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność ProTrans, który jest produktem leczniczym ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), składającym się z komórek macierzystych, opracowany i zastrzeżony przez firmę NextCell Pharma AG.

"PBKM zawarł w maju 2017 r. umowę o współpracy ze szwedzką spółką NextCell Pharma AB na wytworzenie produktów ATMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę typu 1. PBKM wytworzy produkty ATMP niezbędne do terapii kilkudziesięciu pacjentów. Łączna wartość zamówienia na produkty ATMP wynosi ok. 2 mln zł, przy czym część płatności została już rozliczona poprzez objęcie przez PBKM udziałów w spółce NextCell Pharma AB" - czytamy w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)