Libet rozpoczął buy-back do 20% kapitału zakładowego za maks. 10 mln zł



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Libet rozpoczął skup do 10 mln akcji własnych, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, na który może przeznaczyć w sumie do 10 mln zł, poinformowała spółka. W procesie buy-backu pośredniczył będzie Dom Maklerski Trigon. Realizacja transakcji rozpocznie się 1 lutego.

"W związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki 29 czerwca 2017 r. zarząd Libet S.A. określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych spółki. Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia, spółka może na niego przeznaczyć do 10 mln zł na zakup do 10 mln walorów stanowiących do 20% kapitału zakładowego. Rozpoczynający się właśnie skup akcji jest pierwszym w historii Libetu. Dom Maklerski Trigon rozpocznie transakcje w ramach realizacji programu buy-back od 1 lutego 2018 r. Zgodnie z decyzją WZ, cena za jedną akcję w ramach programu będzie mieścić się w przedziale cenowym od 1 do 5 zł za jeden walor. Faktyczna cena transakcyjna będzie ostatecznie ustalona w oparciu o ceny rynkowe i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa" - czytamy w komunikacie.

"Traktujemy proces skupu akcji własnych jako element dzielenia się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Biorąc pod uwagę niską wycenę naszych akcji, a także niezadowalającą płynność, umożliwiamy wycofanie się z inwestycji tym, którzy są zainteresowani takim rozwiązaniem. Równocześnie budujemy wartość dla tych, którzy są zdecydowani pozostać w akcjonariacie" - powiedział prezes Thomas Lehmann, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez walne zgromadzenie, kupione walory mogą zostać umorzone lub przeznaczone na zapłatę za nabywane przez Libet środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w innych firmach. Ostateczną decyzję o ich wykorzystaniu, która najkorzystniej wpłynie na proces budowania wartości dla akcjonariuszy, podejmie zarząd (przy czym w przypadku umorzenia zgodę wyrazić musi walne zgromadzenie), podsumowano.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)