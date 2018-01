Brand24 zadebiutuje we wtorek na rynku NewConnect





Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Brand24 zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 30 stycznia br., poinformowała spółka.



Spółka na początku listopada 2017 r. ustaliła cenę emisyjną akcji w ofercie na 31,76 zł, co dało kapitalizację wynoszącą 60 mln zł. Z oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych spółka pozyskała około 3,5 mln zł. Brand24 podał także, że program motywacyjny, jakim objęci są kluczowi członkowie zespołu spółki, zakłada, że na koniec 2018 roku liczba klientów osiągnie poziom 3 tys., skonsolidowane przychody 10,8 mln zł, a strata netto 1,1 mln zł.



Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.



(ISBnews)