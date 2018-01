Bricks Acquisitions podwyższa cenę w wezwaniu na Robyg do 4 zł



Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Bricks Acquisitions Limited (wzywający), podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, podwyższa cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Robyg o 13% - do 4 zł z 3,55 zł za akcję, podano w komunikacie. Pozostałe warunki wezwania nie zmieniają się, w tym okres przyjmowania zapisów, który zakończy się 2 lutego br.

"Zdecydowaliśmy się podwyższyć cenę oferowaną w wezwaniu w wyniku rozmów przeprowadzonych z inwestorami. Wzięliśmy również pod uwagę najnowsze wyceny analityków. Jesteśmy przekonani, że ogłoszona dzisiaj nowa, ostateczna cena to dla obecnych akcjonariuszy atrakcyjna oferta wyjścia z inwestycji, dająca 33% premii w stosunku do emisji akcji w czerwcu 2017 r. po 3 zł. Naszym celem strategicznym pozostaje wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny" - powiedział dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International Tavis Cannell, cytowany w komunikacie.

Nowa cena reprezentuje premię w wysokości 10% wobec konsensusu wycen analityków dla akcji Robyg, który na podstawie średniej 12-miesięcznych cen docelowych z rekomendacji wydanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, zebranych przez agencję Bloomberg, wynosi 3,65 zł za akcję, zaznaczono w informacji.

"Wezwanie zostało ogłoszone z zastrzeżeniem spełnienia się warunków wskazanych w treści wezwania, w tym objęcia zapisami w wezwaniu co najmniej 66% ogólnej liczby akcji Robyg, powołania trzech kandydatów wskazanych przez wzywającego w skład rady nadzorczej Robyg, podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie oraz zawarcia przez wzywającego i Robyg umowy o współpracy strategicznej. 3 stycznia br. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Robyg przez Bricks Acquisition Limited" - wskazano także.

Zarząd Robyg ocenił, że cena zaproponowana pierwotnie przez Bricks Acquisition Limited odzwierciedlała wartość godziwą spółki i wydał pozytywną opinię na temat ogłoszonego wezwania. Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej, Alex Goor - przewodniczący rady nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz - dyrektor finansowy, łącznie posiadający 10,2% akcji Robyg, nieodwołalnie zobowiązali się, na warunkach określonych w umowie, do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach wezwania.

Na początku grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg, jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali (po uwzględnieniu rezygnacji).

