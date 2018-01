MLP Group może rozpocząć 6 nowych inwestycji w br., w tym 4 za granicą



Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - MLP Group podpisało 32 umowy najmu w 2017 r., komercjalizując łącznie ponad 221,8 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej - ok. dwa razy więcej niż rok wcześniej, poinformował prezes Radosław. T. Krochta. Z jego słów wynika, że w tym roku spółka chce kontynuować dynamiczny rozwój i rozpocznie dwie nowe inwestycje w Polsce, trzy w Niemczech i jedną w Rumunii. Poza tym "ma potencjał" do rozwoju w ramach posiadanych parków w Polsce.

"To był dla MLP Group kolejny bardzo udany rok, w którym podwoiliśmy wielkość zakontraktowanej powierzchni w porównaniu do poprzedniego roku. W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa. W Polsce myślimy o dwóch nowych inwestycjach. Mamy jednocześnie duży potencjał do rozwoju w ramach posiadanych parków. Chcemy też mocniej inwestować w budynki spekulacyjne. Poza naszym krajem priorytetowy jest dla nas rynek niemiecki. Rozpoczniemy tam budowę trzech parków. Będzie to Unna i Mönchengladbach w Zagłębiu Ruhry oraz lokalizacja na południu Niemiec. Z kolei w Rumunii mamy już pozwolenie na budowę i planujemy ją rozpocząć w III kwartale 2018 r. Realizacja tych inwestycji zapewni nam dalszy bardzo dynamiczny wzrost wartości grupy" - wyliczył Krochta, cytowany w komunikacie.

Z 221,8 tys. m2 wynajętych w ub.r. 90,2 tys. m2 powierzchni zostało wynajęte w nowo realizowanych inwestycjach. Pozostałe ubiegłoroczne umowy dotyczyły głównie przedłużeń okresu najmu przez dotychczasowych klientów (77,5 tys. m2), zwiększenia przez nich wielkości wynajmowanej powierzchni magazynowej (37,8 tys. m2) oraz wynajęcia gotowej powierzchni nowym najemcom (16,3 tys. m2), podano także.

Najwięcej powierzchni spośród nowych klientów zakontraktowała Żabka Polska, dla której MLP Group dostarczy blisko 25 tys. m2 w ramach parku logistycznego MLP Gliwice. Z kolei firma Avery Denisson, producent i dystrybutor etykiet oraz materiałów samoprzylepnych, wynajął 13,3 tys. m2 w parku MLP Pruszków II, wskazano dalej.

"Szczególnie udany był IV kwartał minionego roku, kiedy podpisano umowy najmu łącznie na blisko 79,4 tys. m2, czyli najwięcej w porównaniu do pozostałych kwartałów. Na zbliżonym poziomie wypadł również pierwszy kwartał kiedy zakontraktowano ponad 72 tys. m2" - podkreślono.

MLP Group na koniec minionego roku miało 460 tys. m2 wybudowanej powierzchni magazynowo-produkcyjnej, a w trakcie budowy było kolejne 92 tys. m2. MLP Group posiada jednocześnie grunty objęte pozwoleniami na budowę kolejnych ponad 340 tys. m2, podsumowano w komunikacie.

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)