Brand24 celuje w minimum 3 tys. klientów na koniec 2018 r.



Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Brand24 zakłada, że liczba klientów osiągnie poziom minimum 3 tys. klientów na koniec 2018 roku wobec liczby 2 196, którą zamknął miniony rok, poinformował prezes Michał Sadowski.

"Osiągnęliśmy 2196 klientów na koniec grudnia ub.r. i celujemy w zwiększenie bazy klientów do min. 3 tys. w 2018 r. Zamierzamy kwartalnie publikować poziom bazy klientów" - powiedział Sadowski dziennikarzom podczas debiutu spółki na NewConnect.

Zaznaczył, że spółka nie ma potrzeb sięgania po kolejne finansowanie zewnętrzne, a inwestycje realizowane będą ze środków własnych, wypracowywanych przez spółkę.

"Kluczowe jest udoskonalanie naszego produktu, a szczególnie lepsze wprowadzanie klientów w narzędzia i przekształcenie z modelu 'dotykowego' pozyskania klienta do pełnej usługi Software-as-a-Service (SaaS). Chodzi m.in. o ulepszanie poradników produktowych, użyteczności interfejsu kierowanego do średnich firm i podnoszenie poziomu konwersji" - dodał prezes.

Zapowiedział także zwiększenie załogi programistycznej. Budujemy jeden z najlepszych zespołów big data w kraju, specjalizujący się w zbieraniu i przetwarzaniu danych. Spółka pracuje w 100% na własnej infrastrukturze (własna kolokacja i własne maszyny w wynajmowanych powierzchniach).

"Już jesteśmy zdolni do obsługi dziesiątek tysięcy klientów. Rozbudowujemy też własne kanały akwizycji treści i jedną z największych baz danych. Zmiany jakie będziemy wprowadzać w tych zakresach będą krokowe, nie skokowe" - wskazał Sadowski.

Plan spółki zakłada osiągnięcie progu rentowności w połowie 2019 roku, a według słów Sadowskiego, Brand24 jest blisko progu zyskowności, ale na obecnym etapie rozwoju priorytetem jest skalowanie biznesu, wzrost konwersji z klienta i walka o status globalnego lidera branży. Przejście na rynek główny GPW z NewConnect jest w planach, ale spółka nie definiuje ścisłych terminów.

Sadowski podkreślił współpracę operacyjną z giełdowym LiveChat, która przyczyniła się do wzrostu skali działalności Brand24. "LiveChat daje nam wsparcie swoim doświadczeniem w zdobywaniu klientów w skali globalnej i życzę sobie, aby ta współpraca toczyła tak, jak do tej pory" – podsumował prezes Brand24.

Spółka na początku listopada 2017 r. ustaliła cenę emisyjną akcji w ofercie na 31,76 zł, co dało kapitalizację wynoszącą 60 mln zł. Z oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych spółka pozyskała ok. 3,5 mln zł. Brand24 podał także, że program motywacyjny, jakim objęci są kluczowi członkowie zespołu spółki, zakłada, że na koniec 2018 roku skonsolidowane przychody wyniosą 10,8 mln zł, a strata netto 1,1 mln zł.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.

(ISBnews)