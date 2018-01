Strata netto Sygnity wzrosła r: r do 123,35 mln zł w r. obr. 2016: 2017



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 123,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017 (obejmującym okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.), wobec 26,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 124,93 mln zł wobec 19,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 322,26 mln zł wobec 399,01 mln zł rok wcześniej.

"Widoczne efekty działań naprawczych powodują, że zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość. Wstępne skonsolidowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/2018 (przychody na poziomie ponad 97 mln zł i ponad 4 mln EBITDA), pozwalają nam prognozować na cały rok obrotowy 2017/2018 osiągnięcie 346,8 mln zł przychodów, co powinno przełożyć się na 22,3 mln zł EBITDA" - napisał w liście do akcjonariuszy p.o. prezesa Mariusz Nowak.

W ujęciu jednostkowym strata netto w roku obrotowym 2016/2017 r. wyniosła 126,62 mln zł wobec 29,4 mln zł straty rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)