BZ WBK prowadzi obecnie prawie 400 tys. Kont Jakie Chcę

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK prowadzi obecnie prawie 400 tys. "Kont Jakie Chcę", poinformował prezes Michał Gajewski. Z tej liczby ok. 1/3 to konta założone przez nowych klientów.

"Obecnie jesteśmy blisko 400 tys. Kont Jakie Chcę. Zostało ono bardzo dobrze przyjęte przez naszych klientów. To, co nas odróżnia, to fakt, że wyszliśmy z tym kontem nie tylko do nowych klientów, ale do naszych obecnych, lojalnych klientów" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Koncentrujemy się na naszych dotychczasowych klientach, dlatego 1/3 to są nowi klienci, a reszta to ci, którzy już z nami mieli relacje. Tu koncentrowaliśmy się na klientach, którzy byli mniej aktywni. Rośnie ta aktywność i uważam, ze to jest nasz sukces" - dodał.

BZ WBK prowadził 335 tys. "Kont Jakie Chcę" na koniec 2017 r. W ofercie konto pojawiło się 21 sierpnia ub. r.

W połowie września ub. roku przedstawiciele banku informowali, że BZ WBK chce mieć 1 mln klientów korzystających z "Konta Jakie Chcę" na koniec półrocza 2018 r. Bank liczy także na dynamiczny wzrost liczby klientów korzystających z Kantoru BZWBK 24 - do 500 tys. osób w ciągu dwóch lat.

Bank podał, że liczba klientów z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej wyniosła 3,4 mln na koniec 2017 r. ( wzrost o 5% r/r). Liczba aktywnych klientów digital sięgnęła 2,1 mln zł.

Liczba użytkowników mobile wzrosła o 27% r/r do 1,1 mln, zaś liczba transakcji mobile zwiększyła się o 76% r/r do 23,5 mln w 2017 r.

Bank poinformował, że z Kantoru BZWBK24 korzystało w ub. roku 100 tys. klientów miesięcznie, co oznacza wzrost o 34% w skali roku.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

(ISBnews)