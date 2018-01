„Uruchamiamy program warty 100 milionów zł przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Program jest ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków" - poinformował Ziobro na konferencji prasowej w Rabce-Zdroju (Małopolska).

Jak dodał, według statystyk pierwszymi na miejscu wypadku są przedstawiciele OSP. "Druhowie z OSP często mają bardzo wysokie kwalifikacje, są świetnie przygotowani, niestety bywa, że posiadają bardzo marny sprzęt” – mówił minister sprawiedliwości.

Podkreślił, że jest to największy w historii „zastrzyk pieniędzy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce”. Pilotażowy program wyposażenia w sprzęt jednostek OSP został przeprowadzony w Małopolsce. Jak zaznaczył minister wypadł on znakomicie i po ocenie, rozmowach z wieloma strażakami i ludźmi którzy korzystają z ich pomocy, akcją zostały objęte jednostki w całym kraju.

Pieniądze na sprzęt mają być wydane w całości w bieżącym roku. Fundusze zostaną przekazane samorządowcom, którzy zakupią sprzęt według zapotrzebowania jednostek OSP. „Moja decyzja jest wyrazem szacunku dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – podkreślił Ziobro.

Jak wyjaśnił jednostki OSP będą zwracały się do swoich samorządowców o zakup potrzebnego sprzętu a następnie środki będą uruchamiane. Począwszy od piątku co dwa tygodnie będą ogłaszane nowe konkursy na wyposażenie w sprzęt jednostek OSP w poszczególnych województwach.

Poseł ziemi sądeckiej i jednocześnie szef małopolskich strażaków ochotników Edward Siarka (PiS) zwrócił uwagę, że Polska jest fenomenem na skalę europejską posiadając jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

„Ruch strażacki gromadzi niezwykłych ludzi z jedną pasją. Ludzi, którzy bardzo często poświęcają wszystkie swoje umiejętności, swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomagać ludziom w potrzebie. Dzisiaj strażacy ochotnicy to ludzie działający profesjonalnie, którzy potrafią korzystać ze sprzętu do ratowania życia. Przez lata oczekiwaliśmy takiego programu żeby Każda jednostka OSP w Polsce posiadała torbę medyczną, defibrylator, nosze i inny podstawowy sprzęt, który ratuje ludzkie życie” – mówił Siarka.

Pieniądze na program pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości. Jak wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Fundusz Sprawiedliwości to środki zasądzone przez sąd od przestępców i sprawców wypadków.

„Stąd bardzo ważny aspekt tego programu, że nie są to pieniądze pochodzące z podatków tylko wprost od przestępców, a zwłaszcza przestępców drogowych tych, którzy powodują wypadki, często z tragicznym skutkiem” - zaznaczył.

W Polsce działa około 16000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do każdej z tych jednostek ma trafić podstawowa torba ratownicza R1 z najnowocześniejszym wyposażeniem do udzielenia pomocy ofiarom wypadków. Koszt takiej jednej torby to około 6 do 8 tys. zł.

