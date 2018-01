Langau obok miasteczka Gaming znajduje się dwie godziny jazdy na zachód od Wiednia i jest 16 razy większa niż nowojorski Central Park. Do niedawna nieruchomość ta była własnością spadkobierców Rothschildów - Nancy Clarice Tilghman oraz Geoffrey’a R. Hogueta, ale została sprzedana – ujawnił Klaus Bischof, pośrednik nieruchomości zajmujący się tą sprawą.

„Taka transakcja zdarza się raz na 100 lat w takiej rodzinie, jak Rothschildowie” – komentuje Bischof. „Wielu przedsiębiorców z Niemiec, Szwajcarii i Austrii było chętnych na zakup tego obiektu” – dodaje.

Mieszkający w USA Rothschildowie zdecydowali się sprzedać nieruchomość austriackiej rodzinie Prinzhorn, ponieważ nabywcy obiecali rozwijać leśnictwo oraz przenieść się w region Dolnej Austrii. Majątek przedsiębiorców Corda i Thomasa Prinzhorna jest wart ok. 1,1 mld euro, wynika z szacunków austriackiego magazynu „Trend”.

„Każda transakcja dotycząca nieruchomości powyżej 1000 hektarów jest duża, więc ta jest zupełnie wyjątkowa. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, którzy szukają długoterminowych inwestycji w środowisku niskich stóp procentowych” – wyjaśnia Klaus Bischof.

Ile wniosła wartość tej transakcji? Bischof odmawia komentarza, wskazując jednocześnie, że była to największa transakcja w jego 25-letniej karierze w obszarze pośrednictwa nieruchomości. Magazyn „Tredn” pisze o ok. 90 mln euro.

W posiadłości Langau znajdują się wieże strzelnicze, dwie elektrownie oraz ok. 15 budynków – wylicza Bischof.

„Jesteśmy firmą rodzinną i uważamy, że te inwestycje w drewno i lasy są dobrym dodatkiem do grupy naszych firm” – napisał przedstawiciel nowych właścicieli – rodziny Prinzhorn, działającej w branży papieru i kartonów.

Rodzina Rothschildów stała się jednym z największych właścicieli nieruchomości w Austrii w XIX wieku po tym, jak Anzelm Rothschild, syn wiedeńskiego bankiera Salomona, stał się wpływowym bankierem w imperium Habsburgów. Rothschildowie początkowo posiadali 13 tys. hektarów i oprócz sprzedanego majątku wciąż są właścicielami reszty.

