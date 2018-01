Newag odkupił 5 lokomotyw Griffin od ING Lease, trafią m.in do Orlen KolTrans



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Newag Lease, spółka zależna Newagu, zawarła z ING Lease (Polska) umowę nabycia pięciu lokomotyw elektrycznych Griffin za 56,2 mln zł netto. Trzy lokomotywy zostaną teraz wydzierżawione Orlen KolTrans, a dwie trafią do innego klienta lub klientów, podał Newag.

"Nabycie Lokomotyw przez Newag Lease wynika z roli, jaką pełni Newag Lease w strukturze grupy kapitałowej Newag i umożliwia Newag Lease rozbudowę posiadanego parku pojazdów szynowych w celu ich odpłatnego udostępniania przewoźnikom" - czytamy w komunikacie.

Trzy lokomotywy zostaną oddane Orlen KolTrans w dzierżawę na okres 2 lat począwszy od 2 lutego 2018 r. z opcją przedłużenia. Czynsz oraz pozostałe warunki dzierżawy ustalono na warunkach rynkowych, podano również.

"Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami działającymi na rynku przewozów towarowych i pasażerskich zainteresowanymi dzierżawą pozostałych dwóch nabytych przez Newag Lease lokomotyw. Spółka ocenia, iż w najbliższym czasie wszystkie lokomotywy zostaną oddane do odpłatnego korzystania klientom" - czytamy dalej.

Zawarcie w/w umów nastąpiło w związku z rozwiązaniem przez Newag umów dzierżawy zawartych z Lotos Kolej, z powodu nieprzystąpienia przez Lotos Kolej do odbioru lokomotyw pomimo kilkukrotnych wezwań do odbioru, co uniemożliwiało Newagowi czerpanie pożytków z tytułu dzierżawy, które w części przeznaczone były na spłatę rat leasingowych należnych ING. Wobec powyższego, Newag zdecydował się na rozwiązanie umów dzierżawy oraz powierzenie spółce zależnej – Newag Lease odkupu od ING lokomotyw w celu ich przekazania do odpłatnego korzystania innym podmiotom, wyjaśniono także.

Cena sprzedaży lokomotyw przez ING na rzecz Newag Lease jest równa cenie, za jaką ING nabyła lokomotywy w grudniu 2017 roku od Newagu na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2015 r., podał też Newag.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.



(ISBnews)