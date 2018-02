"Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie największej ilości wygranych przetargów na energię elektryczną w kraju to między innymi efekt naszego sprawnego modelu biznesowego do wyliczania i proponowania naszym klientom optymalnej ceny energii elektrycznej. Wyniki przetargów publicznych potwierdzają, że oferty Taurona w zakresie prądu lub gazu są doceniane przez rynek, co daje też pozytywną perspektywę stabilizowania źródeł przychodów oraz realizacji naszych ambitnych planów sprzedażowych" - powiedział wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.



Wśród przetargów wygranych przez Tauron w 2017 r. jest m.in. postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej zlokalizowanych w całej Polsce. W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226,8 GWh energii elektrycznej. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej.



Wśród odbiorców z kategorii jednostek samorządu terytorialnego była m.in. Grupa Zakupowa Lubin, która zamówiła 226,9 GWh oraz Gmina Wrocław, której Tauron dostarczy ponad 131 GWh energii elektrycznej.



Z kolei Port Lotniczy w Warszawie zamówił 172, 3 GWh, a grupa zakupowa, w skład której weszły m.in. porty morskie w Szczecinie, blisko 168 GWh energii, podano także.



W 2017 roku podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ogłosiły łącznie ponad 1 700 przetargów na dostawę 12 218 GWh energii elektrycznej.



Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)