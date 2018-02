TXM chce przedstawić plan strategoczny m.in. dot. rozwoju sieci w IV kw. br.



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - TXM skupi się w tym roku wszystkim na porządkowaniu biznesu, ale w IV kw. planuje sporządzenie planu strategicznego na kolejny rok, zakładającego również rozwój ilościowy sieci, poinformował ISBnews prezes Marcin Gregorowicz.

"Myślę, że w tym roku zanotujemy jedynie niewielki przyrost powierzchni netto naszej sieci. W IV kwartale będziemy jednak gotowi z planem strategicznym na kolejny rok, w którym uwzględnimy m.in. rozwój ilościowy sieci" - powiedział Gregorowicz w rozmowie z ISBnews.

Według niego, zarząd będzie w tym roku dokonywał przede wszystkim relokacji części swoich sklepów, ale nie wyklucza, że jeżeli nadarzy się okazja, to otworzy nowe sklepy.

"Potencjał rozwoju w Polsce jest dla nas ogromny. Szacujemy, że znajdzie się tu miejsce dla kolejnych 100-150 naszych sklepów, jednak technicznie będziemy w stanie otwierać nie więcej niż 50 sklepów rocznie. Natomiast potencjał rynku rumuńskiego to dodatkowe 50-100 sklepów" - powiedział prezes.

Dodał, że zarząd przy podejmowaniu ostatecznych decyzji dotyczących rozwoju musi odpowiedzieć sobie na szereg pytań, np. czy sieć rozwijać w formie umów franczyzowych, ajencyjnych, czy w oparciu o własne sklepy. Dodatkowo, w jakim tempie i proporcji rozwijać się w dużych i mniejszych miastach. Zarząd stoi również przed otwarciem projektu dostosowania istniejących sklepów i tych nowo otwieranych do wymogów współczesnego handlu.

"W tym roku ani w przyszłym najprawdopodobniej nie będziemy rozglądali się za nowymi rynkami. Chcemy się skupić na tych krajach, w których już jesteśmy, czyli na Polsce, Rumunii i Słowacji" - podkreślił prezes.

Prezes powiedział także, że strategiczne decyzje asortymentowe zostały już podjęte. "Natomiast przebudowa asortymentowa trwać będzie następnych kilka kwartałów ze względu na specyfikę naszego biznesu, w tym cykl zakupowy" - wskazał Gregorowicz.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Marek Knitter

(ISBnews)