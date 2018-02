TXM kończy przebudowę kanału e-commerce i zwiększa import produktów



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - TXM w e-commerce kończy ujednolicenie oferty ze sklepami stacjonarnymi i planuje otwarcie sprzedaży internetowej w Rumunii, a także nadal podtrzymuje plan zwiększenia sprzedaży produktów pochodzących z importu do 70%, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Gregorowicza dla ISBnews. Zarząd liczy, że uda się zwiękzyć w tym roku sprzedaż o ok. 15%.

"Docelowo chcemy osiągnąć 70% sprzedaży produktów pochodzących z importu, a 30% z lokalnego rynku, co pozwoli nam osiągnąć optymalną elastyczność handlową i zakładany poziom marży. W tej chwili ten podział idzie zgodnie z naszym planem i zakładamy, że na jesieni osiągniemy 50% sprzedaży produktów pochodzących z importu. Ta zmiana wymaga od nas także przebudowy całego pionu zakupowego - jesteśmy już na ostatnim etapie tego procesu" - powiedział Gregorowicz w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że ambicją zarządu jest, aby sprzedaż z m2 w sieci TXM osiągnęła poziom nie mniejszy niż ten zanotowany w 2016 r. "Oczywiście, docelowo chcielibyśmy znacznie przegonić ten poziom" - powiedział.

"W przypadku e-commerce w naszym kraju, jesteśmy w procesie ujednolicania oferty ze sklepami stacjonarnymi. Zależy nam, aby to wszystko bardzo dobrze funkcjonowało. Rozważamy także otwarcie sprzedaży internetowej w Rumunii" - wskazał prezes.

Poprawa wyników grupy, która jest głównym celem na ten rok, oparta jest na trzech filarach: zwiększeniu sprzedaży z m2, poprawie marży oraz optymalizacji kosztów. Te elementy mają się pozytywnie przełożyć na osiąganą przez TXM wynik. Jak podano w połowie 2017 r. w programie motywacyjnym zarządu - w każdym roku obrotowym okresu trwania programu, wskaźnik skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto powinien być o ponad 15% wyższy niż w roku poprzednim.

"Naszą ambicją jest osiąganie celów, które zostały wcześniej zapisane w programie motywacyjnym dla zarządu" - powiedział Gregorowicz.

TXM Textilmarket, druga największa w Polsce sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w grudniu 2017 r. przychody w wysokości ok. 47 mln zł, co oznacza spadek o 2% r/r. W całym 2017 r. obroty Grupy TXM wyniosły 381 mln zł i były o 1% wyższe niż rok wcześniej.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Marek Knitter

(ISBnews)