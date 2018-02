Przychody TIM wzrosły o 6,6% r: r do 650,4 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Przychody TIM wzrosły o 6,6% r/r do 650,38 mln zł w 2017 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody z kanału e-commerce wyniosły 467,3 mln zł i były wyższe o 8% r/r.

"Rekordowe przychody to znakomity prezent na zwieńczenie roku, w którym minęły trzy dekady działalności TIM-u. Cały ostatni kwartał 2017 r. uważam za bardzo udany - październik i listopad są pod względem obrotów odpowiednio najlepszym i drugim w kolejności miesiącem w całej historii TIM-u. Dynamika sprzedaży online, która regularnie przewyższa dynamikę całkowitej sprzedaży, oraz coraz większa liczba inwestycji w branży elektrycznej pozwalają oczekiwać dwucyfrowej dynamiki obrotów w 2018 r." - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2017 r. przychody TIM spadły o 0,9% r/r do 52,96 mln zł. Przychody z e-commerce wzrosły o 0,5% do 36,58 mln zł.

"Decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez TIM SA w grudniu miała liczba dni roboczych. Było ich 19, podczas gdy rok wcześniej - 21. Biorąc pod uwagę coraz większy udział sprzedaży online, która jest ściśle powiązana z liczbą dni roboczych, obroty osiągnięte w grudniu 2017 r. uważam za bardzo dobre. Jeśli chodzi o cały 2017 r., liczba dni roboczych była w nim najmniejsza od 7 lat. Mimo niesprzyjającego kalendarza całoroczne wzrosty w całkowitej sprzedaży wyniosły 6,6%, a w kanale online - 8%. Rok 2017 uznaję zatem za bardzo udany" - dodał prezes.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

