"Cieszymy się z decyzji KNF o zatwierdzeniu prospektu. Od momentu powstania firmy jednym z naszych celów było wejście na giełdę - najpierw NewConnect, następnie GPW. Ponad 4,5 roku notowań na NewConnect pozwoliło nam dobrze poznać rynek giełdowy. Teraz zaczyna się kolejny etap w historii Sescom. Mamy otwarte drzwi do dalszego, jeszcze szybszego rozwoju" - powiedział założyciel i prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.



Sescom chce zadebiutować na GPW w 2018 r. Zarząd wybierze najbardziej sprzyjającą datę debiutu z punktu widzenia interesów firmy. Wejście Sescom na duży parkiet dodatkowo wzmocni dalszą ekspansję zagraniczną oraz umocnieni pozycję firmy i jej relacje z otoczeniem rynkowym, podano również.



"Mamy ambitne plany biznesowe. W 2020 r. Sescom chce być jednym z wiodących europejskich dostawców nowoczesnych rozwiązań FM. Chcemy być obecni na rynkach wszystkich krajów Europy Zachodniej" - wskazał także Halbryt.



Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z debiutem na GPW. Planuje realizować bieżące projekty ze środków własnych lub kredytów bankowych. Nie wyklucza jednak emisji akcji w przyszłości, gdy pojawią się kolejne projekty inwestycyjne uzasadniające cel emisyjny, czytamy także w materiale.



Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C, D.



Spółka w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny. Obecnie obsługuje ponad 34 tys. placówek w Europie. Posiada 5 spółek zagranicznych, które odpowiadają na działalność na poszczególnych rynkach (Sescom Ltd, Sescom GmbH, Sescom TechnischerSupport GmbH, Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom MűszakiSzervizKft.), podano także w materiale.



Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Od 2013 r. jest notowany na New Connect.



