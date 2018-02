"Produkt przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy zużywają energię na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enei Operator. Ideą produktu jest wspieranie zwiększenia zużycia energii w godzinach od 22:00 do 6:00" - czytamy w komunikacie



Nowy produkt Enei ma być uzupełnieniem preferencyjnych rozwiązań jakie znalazły się w taryfie dystrybucyjnej Enei Operator, która funkcjonuje od 31 stycznia tego roku. Oferta Enea Eco jest dostępna w biurach obsługi klienta Enei od 31 stycznia br.



"Jest to ciekawa alternatywa dla tych, którzy chcą rozpocząć korzystanie w swoich domostwach z ogrzewania elektrycznego lub też ładować pojazdy elektryczne w godzinach nocnych. Wprowadzenie Enea Eco to pierwszy etap długofalowych działań Enei, wpływających na świadomość klientów w zakresie ochrony środowiska i walki ze smogiem. Zależy nam na komforcie klientów, ale także ważny jest dla nas aspekt ekologiczny i poprawa jakości powietrza" - powiedział wiceprezes Enei ds. handlowych Piotr Adamczak, cytowany w komunikacie.



Obecny już wcześniej w ofercie Enei produkt Enea Smart wkrótce zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowy pakiet - Ogrzewanie.



"Dzięki temu pakietowi klienci Enei będą mogli m.in. zdalnie kontrolować temperaturę w pomieszczeniu, co pozwoli na większą efektywność, oszczędności i poprawę komfortu. Pakiet Ogrzewanie, podobnie jak pozostałe pakiety z linii Enea Smart, dostępny będzie w biurach obsługi klienta i będzie można go kupić już za miesiąc" - czytamy dalej.



W połowie stycznia Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmiany taryf czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych – Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator i Tauron Dystrybucja - polegające na obniżeniu składnika zmiennego stawki sieciowej w nowoutworzonej grupie taryfowej G12as, tzw. taryfie antysmogowej.



Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews)