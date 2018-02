Zysk netto Synektika wzrósł r: r do 3,11 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Synektik odnotował 3,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,7 mln zł wobec 1,62 mln zł w analogicznym kwartale 2016 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,03 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 14,2 mln zł rok wcześniej.



W całym 2017 r. spółka miała 4,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 62,94 mln zł w porównaniu z 49,43 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł w tym okresie o 88% r/r do poziomu 7,92 mln zł.

W ujęciu rocznym marża EBITDA wyniosła 12,6%, a rentowność EBIT 8,6%. Zysk netto stanowił 6,5% wielkości sprzedaży.

"Zgodnie z przedstawionymi w Strategii Rozwoju na lata 2017-2021 celami biznesowymi, systematycznie zwiększamy udział w strukturze sprzedaży wysokomarżowych produktów oraz rozbudowujemy naszą ofertą produktową o nowe innowacyjne rozwiązania stosowane w terapiach. Jednym z efektów naszych działań jest obserwowane już zwiększenie rentowności operacyjnej" - skomentował prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

W segmencie sprzętu diagnostycznego i IT, w którym przychody wzrosły o 31% do 45,28 mln zł w 2017 r. W samym IV kw. segment wypracował przychody w wysokości 29,08 mln zł, o 196% wyższe r/r. Wynik EBITDA segmentu przekroczył poziom 4,37 mln zł wobec 0,32 mln zł w roku ubiegłym (wzrost o 1252 proc. r/r).

"Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ponadprzeciętny wzrost odnotowaliśmy w segmencie sprzętu medycznego i rozwiązań IT. Spowodowane jest to w dużej mierze uruchomieniem kolejnych projektów w perspektywie unijnej 2014-2020, na które czekaliśmy już od dłuższego czasu. Zwiększoną liczbę postępowań przetargowych obserwujemy również w I kw. tego roku i spodziewamy się, sytuacja ta utrzyma się również w kolejnych okresach. Jako wiodący w Polsce dostawca mamy nadzieję na korzystne dla nas rozstrzygnięcia w tych konkursach" - powiedział prezes.

Przychody segmentu radiofarmaceutyków wyniosły w czterech kwartałach 17,66 mln zł (wzrost 18% r/r). Zysk EBITDA wyniósł 4,52 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r. W samym IV kw. przychody segmentu wzrosły do 4,96 mln zł (wzrost o 13% r/r), a EBITDA zwiększyła się o 18% r/r do poziomu 1,07 mln zł.

"Zgodnie z naszymi strategicznymi założeniami segment radioznaczników rośnie i jest coraz bardziej efektywny. Dzięki konsolidacji rynku, która jest efektem m.in. zakupu przez nas 100% udziałów Monrol Poland oraz wycofaniu się z Polski jednego z zagranicznych konkurentów, podejmiemy działania w celu dalszego zwiększenia udziału firmy w rynku" - wskazał Kozanecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1,8 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.



(ISBnews)