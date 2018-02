11bit studios weszło w finalną fazę produkcji gry 'Frostpunk'



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - 11bit studios weszło w finalną fazę produkcji gry "Frostpunk", podała spółka.



"Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem 11 bit studios S.A. wchodzi w fazę końcową produkcji 'Frostpunka' - bezprecedensowego połączenia survivalu, city-buildera i symulatora społeczeństwa, w którym każda decyzja gracza ma swoje poważne i nieodwracalne konsekwencje" - czytamy w komunikacie.

"Tworzenie 'Frostpunka' to długa podróż i jestem zadowolony, że zbliżamy się do jej końca. W czasie tych kilku lat pracy udało nam się stworzyć niespotykaną dotąd mieszankę survivalu, city-buildera i symulacji społeczeństwa. W nadchodzących tygodniach wypuścimy w świat nowy trailer z niepokazywanymi dotąd elementami rozgrywki, pod intrygującym tytułem 'Irreversible', czyli 'nieodwracalne zmiany' i ujawnimy więcej szczegółów o 'Frostpunku', włączając w to datę wydania gry" - powiedział Przemysław Marszał, członek zarządu i dyrektor artystyczny 11 bit studios, cytowany w komunikacie.

Zanim to się jednak stanie, zapowiedział odkrycie "jednej z bardziej efektownych stron gry - Automatony".

"Są to olbrzymie maszyny, napędzane parą, będące doskonałym osiągnięciem inżynierii i przykładem tego jak ludzie potrafią wykorzystać technologię do przetrwania w skrajnych warunkach. Te maszyny mogą zastąpić ludzi w ciężkiej pracy i być używane do bardziej ryzykownych zadań. Automatony to także najlepszy przykład, że steampunk jako technologia może być bardzo praktycznym narzędziem w walce o przetrwanie w skrajnie niesprzyjających warunkach. Naturalnie Automatony to tylko jeden z wielu elementów rozgrywki we 'Frostpunku' i więcej pokażemy w nadchodzącym trailerze a także kolejnych aktualizacjach na temat gry" - oświadczył przedstawiciel 11 bit studios.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)