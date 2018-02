"Stoimy frontem do naszego Bałtyku. Chcemy zainwestować przez kilkanaście lat 25 mld zł w nasze porty i wybrzeża" - podkreślił wiceminister Materna. Wśród bardzo istotnych dla ministerstwa inwestycji wymienił m.in. Centralny Port w Gdańsku, pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin, a także powstanie nowego, głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Dodał, że przez wiele ostatnich lat Polska stała tyłem do morza, odwracała się od niego.

W jego ocenie bardzo istotne jest przywrócenie żeglowności międzynarodowych dróg wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem E30 - Odrzańskiej Drogi Wodnej, E40 biegnącej od Gdańska przez Warszawę po Brześć i na Ukrainę oraz E70 - łączącej Antwerpię z Kłajpedą.

"Wszystkie inwestycje na tych drogach wodnych kosztowały będą ok. 70 mld zł, a nasze działania łącznie ponad 100 mld zł" - przypomniał Materna.

Jako bardzo istotną wskazał również pozytywną decyzję środowiskowych uwarunkowań dla budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Stopień w Siarzewie ma kosztować ponad 2 mld zł, a budowa zakończyć w 2025 roku.

"Będzie on służył dla społeczeństwa, jako kolejny most, a także dla żeglugi po spiętrzeniu wody. Zapewniamy bezpieczeństwo dla tamy we Włocławku. Jeżeli tego nie zrobimy w krótkim czasie, to grozi nam poważne niebezpieczeństwo. Nie chcę nawet mówić, co by się stało, gdyby nastąpiła katastrofa we Włocławku. Kolejny stopień wodny jest konieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa" - dodał wiceminister.

Wyjaśnił, że działania resortu związane z retencją i budową zbiorników wodnych służą podnoszeniu poziomu wód. "Dzięki temu będzie więcej wody - dla rolnictwa, przemysłu, leśnictwa i dla domostw" - stwierdził Materna.

Wiceminister podkreślił, że decyzją premiera Mateusza Morawieckiego jego resort otrzymał "potężny" dział - gospodarkę wodną. "Będziemy teraz mieli władztwo nad wodami w Polsce i na morzu" - wskazał wiceminister.

Materna był gościem V Konwentu Morskiego w Toruniu. Konwent został powołany w grudniu 2016 r. z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Do jego głównych zadań należy opiniowanie kierunków działania resortu, rekomendacja inicjatyw oraz przekładanie projektów rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo.

>>> Czytaj też: Władcy 12 bilionów. Trzy firmy zarządzają majątkiem większym niż łączne PKB Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii