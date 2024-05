Nowe stawki będą obowiązywać od początku 2025 roku. Czasu na dostosowanie przepisów pozostało zatem niewiele. Okazuje się jednak, że rząd póki co nie zaczął pracować nad tą sprawą.

W jaki sposób mają zmienić się stawki VAT?

Wspomniana dyrektywa 2022/542 zakłada sporo zmian w stawkach VAT. Po nowelizacji państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia więcej niż dwóch stawek obniżonych. Ich wartość nie może być niższa niż 5 proc. Takie stawki będzie można stosować do maksymalnie 24 grup produktów. 0 proc. VAT będzie można z kolei zastosować do maksymalnie 7 kategorii towarów lub usług. Te kategorie zostały wymienione w załączniku nr III do Dyrektywy VAT. Decyzje w sprawie podejmie rząd.

Odpowiedzią Ministerstwa Finansów w sprawie przygotowań dotyczących zmian stawek podzielił się money.pl.

"Obecnie MF nie pracuje nad projektem zmian w ustawie VAT, który miałby dotyczyć określenia nowych grup towarów i usług, które są objęte obniżoną lub zerową stawką VAT".

Jest to dość dziwne, bowiem nowy projekt musi pojawić się do końca tego roku. Jakie towary będą mogły skorzystać z 0 proc. podatku VAT? W tej grupie znajdują się np. gazety, książki, produkty spożywcze, produkty farmaceutyczne i artykuły dziecięce.

Jakie zmiany zakłada jeszcze dyrektywa?

Oprócz stawek VAT dotyczących produktów zmieni się też opodatkowanie usług. Ma to dotyczyć m.in. wirtualnych imprez kulturalnych i działalności streamingowej. Do tej pory wirtualne bilety wstępu na określone wydarzenie były opodatkowane w tym miejscu, gdzie odbywała się impreza. Ta zasada była jednak sprzeczna z ogólnymi zasadami, które zakładają, że opodatkowanie powinno zachodzić w tym miejscu, gdzie odbywa się faktyczna konsumpcja.

Zgodnie z Dyrektywą 2022/542 sposób opodatkowania usług streamingowych zostanie zmieniony. Oznacza to, że podatnicy świadczący usługi na rzecz nie-podatników będą musieli naliczyć stawkę VAT właściwą ze względu na kraj zamieszkania nabywcy. Zmienią się też inne zasady.

Państwa członkowskie będą mogły zwolnić z podatku VAT obrót towarami, które są importowane na rzecz ofiar katastrof (o ile to zwolnienie zostanie wcześniej przyznane przez Komisję Europejską ).

obrót towarami, które są importowane na rzecz ofiar katastrof (o ile to zwolnienie zostanie wcześniej przyznane przez ). Dyrektywa rozszerza i doprecyzowuje wykaz towarów i usług, do których można stosować obniżone stawki VAT. Dotyczy to m.in. wstępu na imprezy sportowe, dostępu do transmisji strumieniowej na żywo, korzystania z obiektów sportowych, dostawy i instalacji paneli słonecznych i świadczenia usług naprawy.

Zmiany w stawkach nie dotyczą usług branży beauty, które zgodnie z zapowiedziami rządu miały być objęte niższym podatkiem VAT.

Rząd ma coraz większy problem z podatkiem VAT

Bierność rządu w sprawie projektu nowych stawek może wzbudzać zdziwienie, tym bardziej, że to właśnie zyski z tego podatku stanowią największą część przychodów budżetowych. Nad naszym krajem wisi też widmo luki VAT, o której wspominał ostatnio minister finansów Andrzej Domański. Według danych ministerstwa wzrosła ona w 2023 roku do 15,8 proc., a w 2022 roku wróciła do poziomu sprzed pandemii. Do tego należy dodać niskie tempo ściągania podatku VAT oraz brak wpływu do budżetu zysków NBP.

Polska ma również problem z wysokimi na tle innych krajów europejskich kosztami obsługi długu. Są one znacznie wyższe od średniej unijnej. Póki co nie wiadomo, kiedy rząd przystąpi do prac związanych z projektem nowych stawek, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to druga połowa roku.