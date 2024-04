"Nie ma planów opodatkowania beneficjentów bonu energetycznego" – zapewniła we wtorek w Radiu Zet minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Projektowa ustawa przewiduje, że bon energetyczny będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla gospodarstwa 2-3 osobowego będzie miał wartość 400 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł, a dla sześcio- i więcej osobowego - 600 zł. Świadczenie to otrzymają osoby, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ministerstwo Finansów zgłosiło zastrzeżenie związane z kwestią opodatkowania tego świadczenia. "Będzie to uzupełnione w ustawie, nie jest celem naszym, by był podatek od bonu energetycznego. Były takie uwagi ministerstwa (finansów - PAP), ale naszym celem nie jest opodatkowanie bonu. Wystarczy drobny zapis w ustawie wyłączający to obciążenie" - powiedziała we wtorek w Radiu Zet minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.