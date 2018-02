Ursus Bus, w której Ursus S.A. posiada pozostałe 70,74% udziałów, zajmująca się produkcją dla transportu publicznego, powoli wyrasta na krajowego potentata w sektorze elektromobilności.



"Wszystkim nam zależy na coraz lepszej wycenie akcji Ursusa na giełdzie, chcemy docenić inwestorów, którzy - tak jak wiodący akcjonariusze - wiążą się z Ursusem na dłużej. Elektromobilność to jedna z szybciej rozwijających się gałęzi naszej gospodarki, a my chcemy zostać beneficjentem jej dalszego rozwoju, dlatego podjęliśmy decyzję o odkupieniu akcji od firmy AMZ Kutno. Ekologiczna rewolucja dotyka coraz więcej miast. Samorządy decydują się na zakup elektrycznych autobusów, co przynosi korzyści nie tylko gospodarce i branży, ale przede wszystkim społeczeństwu" - powiedział Zarajczyk, cytowany w komunikacie.



Zrealizowana transakcja jest zgodna ze strategią właściciela, która zakłada m.in. dywersyfikację oferty produktowej Ursus SA oraz dalsze inwestycje w rozwój segmentu elektromobilności, dodano.



Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.



(ISBnews)