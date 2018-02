Cherrypick Games przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w tym roku



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games potwierdza zamiar przeniesienia notowań na rynek główny GPW jeszcze w tym roku. Producent i wydawca gier podpisał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, który zapewni mu wsparcie przy tej operacji, podano w komunikacie.

"Dotrzymujemy słowa danego inwestorom. Dzięki sukcesowi 'My Hospital' podnieśliśmy prognozę wyników finansowych na 2017 r. W II połowie roku w ręce graczy trafi Beauty, czyli kolejna kluczowa dla nas produkcja o jeszcze większym potencjale komercyjnym. Cherrypick Games dynamicznie rośnie i nasze miejsce jest na rynku głównym" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Spółka współpracowała już z DM BOŚ, który był oferującym w trakcie oferty publicznej przeprowadzonej w 2017 r. W jej wyniku Cherrypick Games uplasował wszystkie oferowane akcje i pozyskał 6,21 mln zł na dalszy rozwój. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zapisy w transzy detalicznej zostały zredukowane o 91,079%. Obecna kapitalizacja spółki kształtuje się na poziomie ponad 160 mln zł.

Sztandarowa produkcja spółki to "My Hospital", który został pobrany już ponad 7,7 mln razy. Gra zadebiutowała na początku 2017 roku. Od tego czasu jest stale udoskonalana, a Cherrypick Games ciągle udostępnia graczom nową zawartość, która urozmaica rozrywkę.

Cherrypick Games wykorzystuje zebrane doświadczenia w swoim kolejnym kluczowym projekcie. Gra o roboczym tytule "Beauty" będzie mieć premierę w II połowie tego roku. Podobnie jak „My Hospital" będzie adresowana głównie do grających pań.

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. roku Cherrypick Games odnotowało przychody w wysokości 10,97 mln zł wobec 664 tys. zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł już 3,54 mln zł, wynik EBITDA 4,09 mln zł, a zysk netto po dziewięciu miesiącach roku to 2,65 mln zł. Pod koniec roku spółka podniosła nawet prognozę finansową i zakłada, że wynik EBITDA za 2017 r. osiągnie poziom 6,1 mln zł (wcześniejsza prognoza zakładała 4,4 mln zł).

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)