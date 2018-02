Mirbud S.A. pozyskał w styczniu umowy o łącznej wartości 77 mln zł brutto



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Mirbud S.A. pozyskał w styczniu umowy o łącznej wartości 77 mln zł brutto, a wartość kontraktów do zrealizowania w bieżącym roku opiewa na kwotę 400 mln zł, podała spółka.

"Podpisaliśmy umowę z MLP Group na budowę drugiego już obiektu dla tego międzynarodowego dewelopera nieruchomości komercyjnych. Tym razem w Czeladzi zbudujemy halę magazynową dla Macro Cash & Carry o powierzchni 7 761 m2" - czytamy w komunikacie.

Również w styczniu podpisano umowę na kolejną inwestycję dla Panattoni. W Radomsku w ramach Panattoni Park Radomsko powstanie do końca czerwca br. hala produkcyjna o powierzchni 22 000 m2. Będzie znajdowała się tam fabryka firmy Ontex, belgijskiego producenta artykułów higieny osobistej. Obiekt o powierzchni ok 22 tys. m2 będzie zlokalizowany w Radomsku, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Zakończenie budowy przewidziane jest w lipcu 2018 r., podano także.

"Wszystkie budowy są prowadzone zgodnie z harmonogramem" - czytamy dalej.

Spółka PBDiM Kobylarnia, należąca do grupy kapitałowej Mirbud, w styczniu brała udział w 10 przetargach, z czego aż w 4 przetargach na kwotę około 85 mln zł brutto oferta spółki była najkorzystniejsza. Z uwagi na ograniczony front robót w miesiącu styczniu większość potencjału sprzętowego zlokalizowana została w bazach spółki w celu dokonania corocznych okresowych napraw technicznych, podano także.

"Początek bieżącego roku, podobnie jak rok 2017, był dla JHM Development S.A. również bardzo dobry. Styczeń 2018 roku spółka zamknęła sprzedażą 34 mieszkań oraz przekazaniem 54 lokali mieszkalnych" - czytamy dalej.

Wyznaczony na ten rok cel sprzedaży ponad 300 mieszkań jest możliwy do zrealizowania z uwagi na rozpoczęte duże inwestycje. Do takich inwestycji należą apartamenty Reymonta w Skierniewicach. Budynek będzie liczył 212 lokali mieszkalnych i usługowych. Spółka rozpocznie w bieżącym roku nowe inwestycje - II etap osiedla "Twoja Dolina" w Katowicach (117 mieszkań), III Etap "Osiedla Diamentowego" w Koninie (104 mieszkania), III etap "Osiedla Królewskiego" w Rumi (74 mieszkań i lokali usługowych) oraz inwestycji w Bydgoszczy (ponad 300 lokali), gdzie aktualnie trwa proces projektowania budynku, podano także.

"Na początku stycznia zgodnie z harmonogramem prac rozpoczęto kolejny etap remontu następnego sektora Centrum Handlowego Marywilska 44 - oznaczonego jako Hala A. Powiększa się również grono najemców obiektu Wodny Park Handlowy Marywilska 44, którego komercjalizacja obecnie jest na poziomie 88,42%" - czytamy dalej.

Obecnie poziom komercjalizacji Centrum Handlowego Marywilska 44 wynosi prawie 96%.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)