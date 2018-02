Tomasz Górski członkiem zarządu Idea Banku odpowiedzialnym m.in. za innowacje



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Tomasz Górski objął 1 lutego br. stanowisko członka zarządu Idea Banku. Będzie odpowiadał za innowacje, nowe produkty oraz marketing, podał bank.

Górski specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów z segmentu SME (małe i średnie firmy) oraz budowaniu strategii rozwoju tego obszaru dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. Aktywnie poszukuje możliwości zastosowania nowych technologii w bankowości. Inspirował rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak: mKsięgowość, mPower Business Starter, mTrasfer Mobilny czy Platforma FX, czytamy w komunikacie.

"Idea Bank to bank dla firm, który wszelkie swoje aktywności koncertuje na segmencie SME. Oznacza to możliwość współtworzenia projektów będących podstawą strategii biznesowej banku" - powiedział Górski, cytowany w komunikacie.

Tomasz Górski od 2009 r. związany był z mBankiem gdzie min. zarządzał bankowością SME obejmującą 500 tys. klientów i generującą kilkaset milionów zł przychodu w skali roku. Wcześniej był menedżerem w The Boston Consulting Group. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, SGH w Warszawie, ukończył London Business School, Columbia Business School New York, Global Executive MBA, podał bank.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 r. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 r. otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 r.

