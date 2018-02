GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w projekcie TNBC. Badania, które zgodnie z harmonogramem potrwają 12 miesięcy, mają na celu ustalenie bezpiecznej dawki leku oraz opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej, podała spółka.

W ramach projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer) GLG Pharma opracowuje lek w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi.

"O ile forma doustna (GLG-801) jest substancją już znaną i stosowaną przy innego typu wskazaniach, o tyle formulacja dożylna (oznaczana jako GLG-805) została po raz pierwszy opracowana przez nasz zespół naukowy we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym. Poprzez stworzenie nowej formulacji tego leku mamy nadzieję na zwiększenie jego biodostępności oraz skuteczności. Oczekujemy, że zwiększy to szanse na powodzenie terapii" - powiedział prezes GLG Pharma Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Podstawowym celem badań przedklinicznych, których wykonanie zostało powierzone Instytutowi Przemysłu Organicznego, będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie bezpiecznej dawki podawanego leku. Zgodnie z harmonogramem prace badawcze potrwają 12 miesięcy.

Równolegle do prowadzonych prac nad cząsteczką GLG-805, spółka kontynuuje prace nad GLG-801. Zakończony został pierwszy etap przygotowań do badania klinicznego - opracowanie finalnej wersji protokołu badania klinicznego z udziałem pacjentek ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi.

Spółka podała, że zawarła w ostatnich tygodniach strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które ma na celu współpracę naukową i realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych w zakresie terapii przeciwnowotworowych. Partnerzy wzajemnie zapewniają wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania projektów ze środków unijnych i krajowych oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu wdrożenie wyników prac badawczych do praktyki.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe. Od 2015 r. GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)