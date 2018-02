ES-System miał wstępnie ok. 6,8 mln zł zysku netto w 2017 r.



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto ES-Systemu wzrósł o 106,7% r/r do ok. 6,8 mln zł w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 189,7 mln zł, co oznacza 4,2% wzrostu r/r, a zysk operacyjny wyniósł ok. 7,5 mln zł, co oznacza 111,3% wzrostu r/r, podano w komunikacie.

"Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie ok. 1,4 mln zł, co oznacza 61,9% spadku r/r

ES-System planuje opublikować skonsolidowany raport za 2017 r. 29 marca br.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)