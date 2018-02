Enter Air ma kontrakt na rynku brytyjskim o wartości 21,4 mln zł



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Enter Air i Sunvil International Sales, brytyjskie biuro podróży działające pod marką Sunvil Holidays, zawarły umowę o współpracy na sezon Lato - Jesień 2018. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 6,4 mln USD (ok. 21,4 mln zł), podała spółka.

"Umowa z Sunvil Holidays wzmocni naszą obecność na londyńskim lotnisku Gatwick skąd realizujemy największą część operacji z rynku brytyjskiego. Jednocześnie ułatwi ona Enter Air dalsze budowanie programu handlowego z podlondyńskiego lotniska w najbliższym czasie" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Umowa została podpisana 6 lutego 2018 roku i dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato-Jesień 2018. Została zawarta na czas określony do 30 listopada 2018 r. i na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu.

"W minionych miesiącach Enter Air podpisał umowy na sezon Lato 2018 i Zima 2018/2019 z czołowymi polskimi operatorami TUI Poland (wartość ok. 299,5 mln zł) Itaka Holdings (wartość ok. 182,5 mln zł), Rainbow Tours (wartość ok. 165,3 mln zł) oraz umowę z TUI Poland na sezon Lato 2019 i Zima 2019/2020 (wartość ok. 303,9 mln zł)" - przypomniano w materiale.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)