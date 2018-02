"Fogelberg jest złożem gazowym o dużym potencjale. To szczególnie ważne, gdy myślimy o zwiększaniu produkcji gazu ziemnego i wysyłaniu go w niedalekiej przyszłości z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do Polski. Ten kierunek ma szczególne znaczenie dla naszej strategii dywersyfikacji. W kilkuletniej perspektywie ma nam rocznie dawać około 2,5 mld m3 gazu ziemnego" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.



Wiercenie otworu rozpoznawczego 6506/9-4S prowadzone będzie za pomocą platformy pływającej Island Innovator i potrwa około 4 miesięcy, wliczając planowany otwór boczny (sidetrack) oraz test produkcyjny. Wyniki z odwiertu rozpoznawczego pozwolą uściślić zasoby wydobywalne gazu ziemnego i kondensatu, podano także.



"Złoże Fogelberg znajduje się na Morzu Norweskim w obrębie koncesji PL433. Odkryte zostało w kwietniu 2010 roku. Prace wiertnicze nadzoruje bezpośrednio firma Spirit Energy Norge, która jest operatorem tej koncesji z 51,7 proc. udziałów. Pozostałymi jej partnerami są Faroe Petroleum (28,3%) oraz PGNiG Upstream Norway" - czytamy dalej.



PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 21 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich pełni rolę operatora, podano również.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.