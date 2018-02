Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 21% r: r do 11,67 mln zł w styczniu



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Przychody w polskich sklepach sieci Coccodrillo wyniosły w styczniu 11,67 mln zł wobec 9,63 mln zł w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 21% r/r, poinformowała spółka. W polskim kanale e-commerce przychody spółki CDRL wzrosły do 2,58 mln zł w porównaniu do 1,15 mln zł przed rokiem (wzrost o 124% r/r).

"Zaczynamy rok od bardzo dobrych wyników. Takie rezultaty to efekt m.in. ciągłej optymalizacji naszej sieci sprzedaży. Marka Coccodrillo to przede wszystkim nasi klienci i to ich opinia jest dla nas najważniejsza. Kolejny raz przekonujemy się, że nasze kolekcje trafiają w gust dzieci i ich rodziców" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. spółka planuje optymalizację krajowych punktów sprzedażowych oraz otwarcia 30-40 nowych sklepów za granicą, podsumowano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)