Bank Pekao wzbogaci aplikację mobilną PeoPay o funkcje BLIK-a



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Polskim Standardem Płatności, dzięki której w aplikacji bankowości mobilnej PeoPay dostępne będą kody i funkcje systemu płatności BLIK, poinformował prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz.

"Nastąpił milowy krok w ramach systemu BLIK. Ostatni kluczowy krok, związany z upowszechnieniem płatności mobilnych ma miejsce dzisiaj. Podpisujemy umowę z Bankiem Pekao. Wspólnie prognozujemy, że w perspektywie 2019 roku 1,5 mln zupełnie nowych użytkowników dołączy do nas" - powiedział Mazurkiewicz podczas konferencji prasowej.

Wzbogacanie PeoPay o funkcje BLIK będzie przeprowadzane dwufazowo. W pierwszym etapie, przewidzianym na II kw. 2018 roku, użytkownicy PeoPay otrzymają pełną możliwość płatności kodami w sklepach i w internecie (także płatności cykliczne) oraz funkcję wypłat z bankomatów.

W drugiej fazie wdrożenia, przewidzianej na III kw. 2018 roku użytkownicy aplikacji w ramach BLIK będą mogli wykonywać przelewy na numer telefonu w oparciu o express elixir, a kody BLIK będą akceptowane w terminalach POS Banku Pekao.

Bank Pekao, będący liderem w mobilnych płatnościach zbliżeniowych (ponad 168 tys. użytkowników PeoPay ma aktywne płatności zbliżeniowe) zwiększy liczbę tradycyjnych sklepów, w których klienci nie mający opcji zbliżeniowej będą mogli dokonać płatności aplikacją za pomocą kodu BLIK. Wprowadzenie BLIK umożliwi również dokonywanie wypłat gotówki z dodatkowo ponad 17 tys. bankomatów.

Dzięki udostępnieniu BLIK-a przez Bank Pekao dostęp do usługi będzie mieć 96% użytkowników aplikacji mobilnych banków. System będzie dostępny w kolejnych 60 tys. terminali płatniczych oraz ponad 1,7 tys. bankomatów Banku Pekao.

BLIK to jedna z najszybszych metod płatności w sklepach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. W 2017 roku jego użytkownicy wykonali ponad 33 mln transakcji, o wartości 4,5 mld zł. Najdynamiczniej rozwijającym się kanałem BLIK-a są płatności w e-sklepach, które stanowią obecnie ponad 70% wszystkich transakcji.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

