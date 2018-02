Agora szacuje rezerwę z tytułu zwolnień grupowych na ok. 1,6 mln zł w I kw. br.



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Agora szacuje wielkość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik w I kw. 2018 r., na ok. 1,6 mln zł, a oszczędności z tytułu restrukturyzacji na ok. 2- 2,5 mln zł rocznie, podała spółka.

"Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie około 1,6 mln zł. Grupa Agora szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą wynieść około 2,0 - 2,5 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Agora zawarła porozumienie trójstronne ze związkiem zawodowym, działającym przy spółce oraz z radą pracowników w sprawie zwolnień grupowych.

"Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i obejmie do 53 pracowników segmentu Druk w Grupie Agora, co stanowi około 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie" – czytamy dalej.

Na mocy porozumienia, zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa, podkreślono.

"Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2018 r." - podano także.

Na początku lutego Agora podała, że w ramach działań restrukturyzacyjnych planuje przeprowadzenie zwolnień pracowników w w segmencie Druk w Grupie Agora, Agora S.A i spółce Agora Poligrafia w okresie od 21 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)