LUG miał szacunkowo 6,79 mln zł zysku netto w 2017 r., wzrost o 126% r: r



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Grupa LUG miała szacunkowo 39,28 mln zł przychodów w IV kw. 2017 (15% więcej r/r) przy 2,53 mln zł zysku netto (110% więcej r/r). W całym roku było to odpowiednio 142,3 mln zł (18% więcej r/r) oraz 6,79 mln zł (126% więcej r/r), podała spółka.

"Wyniki sprzedaży potwierdzają dobrą koniunkturę rynkową oraz skuteczność podjętych działań biznesowych. Z szacunkowych danych finansowych wynika, że EBITDA wzrosła do 4,48 mln zł z 4,66 mln w IV kwartale rok wcześniej. Oznacza to, że w całym roku 2017, EBITDA grupy kapitałowej LUG zwiększyła się o 18%. Według szacunkowych danych, w roku 2017 grupa zrealizowała najwyższy w historii firmy poziom przychodów. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 142,3 mln zł czyli o 18% wyższą niż w roku ubiegłym. Spółka w IV kwartale 2017 r. wypracowała 2,53 mln zł zysku netto. To wynik o 110% wyższy niż w poprzednim kwartale. Szacunkowy zysk netto w minionym roku wyniósł 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 126% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu rocznym, dynamika przychodów ze sprzedaży w 2017 roku wyniosła 18% r/r. Zysk brutto w IV kwartale 2017 roku wyniósł 3,89 mln zł i był wyższy o 90% r/r. Analogiczna tendencja wystąpiła na poziomie wyników rocznych. Zysk brutto w 2017 roku wykazał dynamikę 100% r/r, wymieniono w informacji.

"W oparciu o szacunkowe wyniki czwartego kwartału mogę pokusić się o stwierdzenie, że ubiegły rok był dla nas niezwykły pod wieloma względami. Wyniki finansowe były rekordowe - rosły z kwartału na kwartał, pokazując słusznosc przyjetych kierunków rozwoju w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Ponadto odnotowaliśmy znaczący wzrost marży i podpisaliśmy umowę o współpracy z globalnym partnerem technologicznym. Dobiegają też końca prace inwestycyjne w Argentynie" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że efekty przynosi także wdrożony proces optymalizacji kosztowej i strategiczna decyzja o przejściu na produkcję opraw w technologii LED.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport IV kwartał 2017 r. zostanie opublikowany 14 lutego br., podano także.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)