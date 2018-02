Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w 2018



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski.

"W 2017 r. sprzedaż do krajów Dalekiego Wschodu, z Chinami i Japonią na czele, wyniosła niewiele ponad 2 mln zł, odpowiadając za 7% ubiegłorocznych obrotów Vigo System. W 2018 r. celujemy w przynajmniej podwojenie sprzedaży na rynkach dalekowschodnich, liczymy również, że kolejne lata również będą stać pod znakiem wzrostu sprzedaży na chińskich rynkach. Intensyfikując współpracę z miejscowymi dystrybutorami, nawiązując bezpośrednie relacje z perspektywicznymi firmami z branż wysokich technologii z regionu, konsekwentnie pracując nad rozpoznawalnością Vigo System i naszych technologii, tworzymy solidny fundament pod dalsze wzrosty sprzedaży" - powiedział Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Vigo System nawiązał współpracę z chińskim producentem systemów do wykrywania skażeń powietrza, poinformowano także w komunikacie. W I półroczu 2018 r. Vigo System dostarczy do tego klienta detektory podczerwieni o wartości 200 tys. euro.

"Zarząd giełdowej spółki podkreśla, że obecne zlecenie jest jednym z kilku, które spodziewa się zrealizować w 2018 r. dla odbiorców z Dalekiego Wschodu, co pozwoli spółce podwojenie sprzedaży na tym rynku względem wyniku za 2017 r." - czytamy w komunikacie.

"Ekspansja na rynkach Dalekiego Wschodu, jak również popularyzacja naszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska to jedne z filarów strategii rozwoju Vigo System. Wysoko oceniamy perspektywy rozwoju sprzedaży na rynku chińskim, tak w obszarze aplikacji służących do monitoringu jakości powietrza i detekcji gazów, jak i innych zastosowań w przemyśle i innych obszarach biznesu. Nasze detektory są wykorzystywane w wielu produktach służących do wykrywania zanieczyszczeń powietrza m.in. przez przemysł. Mając na uwadze zmianę nastawienia władz Chin wobec ochrony środowiska i zapowiadane inwestycje w tym obszarze jesteśmy przekonani, że udany początek współpracy z chińskim partnerem zaowocuje w przyszłości jej zdecydowaną intensyfikacją" - podkreślił Piotrowski.

Vigo System podkreśla, że od kilku lat prowadzi intensywne działania sprzedażowe na rynkach azjatyckich. Wśród firm, do których spółka adresuje swoją ofertę, są m.in. producenci systemów bezpieczeństwa dla dynamicznie rozwijających się na Dalekim Wschodzie kolei szybkich prędkości. Prezes zwraca uwagę, że Vigo System dopiero zaczyna zbierać pierwsze owoce prac wykonanych na tych równie perspektywicznych co wymagających rynkach, stwierdzono w informacji.

Strategia rozwoju Vigo System na najbliższe lata zakłada m.in. wzrost mocy produkcyjnych możliwą dzięki budowie nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim, którego uruchomienie wyeliminuje istniejące wąskie gardła w procesie produkcyjnym spółki, umożliwiając efektywną produkcję długich serii detektorów i wzrost wolumenu produkcji z obecnych 6 tys. sztuk do nawet 100 tys. detektorów rocznie. Zgodnie ze strategią, w 2020 r. ożarowska firma celuje w 80 mln zł przychodów i 20 mln zł zysku netto.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w listopadzie 2014 r.

(ISBnews)