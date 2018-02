PGNiG kupiło urządzenie do głębokich wierceń Bentec 2000 HP



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupiło od Bentec urządzenie Bentec 2000 HP do głębokich wierceń, podała spółka.

"Urządzenie pozwoli spółce zintensyfikować poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na Niżu Polskim i Podkarpaciu" - czytamy w komunikacie.

Bentec zobowiązał się dostarczyć urządzenie najpóźniej do 27 października 2018 r.

Strategia PGNiG w zakresie poszukiwań ropy i gazu zakłada intensyfikację działań w utworach niekonwencjonalnego miocenu na południu kraju oraz czerwonego spągowca na zachodzie Polski. Prace te wymagają wykonywania głębokich wierceń, otworów horyzontalnych i kierunkowych, co umożliwi nabyte przez spółkę urządzenie, wskazano.

"Bentec 2000 HP ma udźwig 500 ton i moc 2 000 KM, co pozwala na wykonywanie otworów o długości przekraczającej 6 000 m. Wysokość całkowita urządzenia to 59 m, w tym wysokość masztu - 46,33 m, a stół wiertniczy znajduje się na wysokości 9,75 m. Jest to tzw. urządzenie kroczące, które umożliwia wiercenie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu, ponieważ wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi lokalizacjami. Bentec 2000 HP ma napęd elektryczny zasilany z generatorów na olej napędowy albo z sieci energetycznej" - czytamy dalej.

Urządzenie jest również wyposażone w nowoczesne systemy automatyzujące prace załogi oraz poprawiające bezpieczeństwo pracy, m.in. zautomatyzowany podajnik przewodu wiertniczego.

Bentec 2000 HP to pierwsza nowa wiertnia do wierceń głębokich zakupiona przez GK PGNiG po 2012 r., podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

