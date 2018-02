Mówił też, że ciągu kilku lat jest "w zasięgu ręki" pierwsze miejsce polskiej branży meblowej w Europie.

Szef rządu złożył w piątek wizytę w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie), w ramach której odwiedził zakład Telmex, produkujący meble, głównie na potrzeby koncernu IKEA, a także spotkał się z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur.

Podczas krótkiej konferencji prasowej w zakładzie Telmex mówił m.in., że celem rządu na ten rok jest dalsze uszczelnienie, jak i uproszczenie systemu podatkowego.

"Program uproszczenia systemu podatkowego. To jest taki gąszcz różnych przepisów, który narastał przez 30 lat można powiedzieć, a wcześniej, w latach komunizmu też przecież nic dobrego z tych naszych przepisów nie wynikało. I rozwikłać te różne supełki gordyjskie na pewno nie będzie łatwo, ale to jest cel, który postawiłem przed Ministerstwem Finansów, przed panią minister, przed wiceministrami, żeby uprościć system podatkowy. To numer jeden" - powiedział.

Drugim wyzwaniem, dodał, jest kontynuacja procesu uszczelniania VAT-u. "Wyeliminowanie przestępstw, patologii, karuzel VAT-owskich, które doprowadziło do tego, że w roku 2017 mamy 30 mld więcej z VAT-u. (...) Jest to wielkim polskim sukcesem. Te pieniądze mamy na cele społeczne, na 500 plus, również na inwestycje" - powiedział szef rządu.

Jak tłumaczył, wzrost gospodarczy cieszy szczególnie wtedy, kiedy oznacza też malejące bezrobocie i wyższe wynagrodzenia dla pracowników.

"I to jest cel numer jeden, żeby ludzie więcej zarabiali, żeby nasza polityka służyła rodzinom, tworzeniu miejsc pracy, godnych miejsc pracy i również oczywiście budowa mieszkań" - mówił. "Jestem bardzo optymistyczny jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w tym roku, wszystko idzie dobrze" - zaznaczył Morawiecki.

Odnosząc się do działalności zakładu Telmex, w którym odbyła się konferencja, podkreślał, że polskie rodzinne firmy meblowe odnoszą coraz większe sukcesy na całym świecie, a "branża meblowa jest naszą branżą eksportową numer jeden".

"Chciałbym pogratulować wszystkim polskim producentom mebli" - powiedział. "Jesteśmy na dobrej drodze, by likwidować bariery rozwojowe, zależy nam na tym, by ekspansja polskich firm na Europę i na świat była jak najsilniejsza" - dodał. Zdaniem premiera pierwsze miejsce polskiej branży meblowej w Europie "jest w zasięgu ręki w ciągu kilku lat".

Firma Telmex istnieje od 1989 roku, początkowo zajmowała się handlem ze wschodem. W roku 2010 firma, jak podaje na swojej stronie internetowej, rozpoczęła produkcję mebli dla firmy IKEA w oddziale w Piszu. W roku 2013 firma kupiła Zakład MMI Sleeping w Biskupcu, gdzie są produkowane ekskluzywne meble przeznaczone głównie dla odbiorców z Zachodu. W trzech oddziałach i spółce matce zatrudnionych jest 700 osób.

