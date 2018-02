JSW w pierwszej kolejności poszuka finansowania na polskim rynku



Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przeprowadzi roadshow na polskim rynku, zanim zdecyduje o wyjściu na rynki międzynarodowe w sprawie finansowania, poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski. Chce pozyskać ok. 400-500 mln USD.

"Najpierw chcemy sprawdzić rynek krajowy. Zrobimy roadshow po polskich instytucjach finansowych" - powiedział Ostrowski dziennikarzom.

Wskazał, że roadshow może się rozpocząć między początkiem a połową marca.

"Chcemy pozyskać środki na nasze główne projekty rozwojowe. Drugi element to środki na finansowanie ewentualnego zakupu PBSz, a trzeci to inwestycje w modernizację koksowni, ale tu sięgamy po środki z EBI i pewnie NFOŚiGW" - dodał wiceprezes.

Wskazał, że na rynku polskim spółka zainteresowana jest obligacjami lub kredytami o podobnej strukturze do obligacji. Na rynku międzynarodowym w grę wchodzą tylko obligacje.

"400-500 mln USD to poziom wartości, która ma sens. Na polskim rynku trochę mniej" - powiedział także Ostrowski.

Jego zdaniem, tenor obligacji to minimum 7 lat, a optymalnie 12 lat.

W końcu stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). PBSz jest częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)