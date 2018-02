JSW: Capex wyniesie 1,8 mld zł w tym roku, mniej w 2019 r.



Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniosą 1,8 mld zł w tym roku, a w 2019 r. będą mniejsze, lecz nadał wyższe od 1,5 mld zł zakładanych średniorocznie w strategii, poinformowali członkowie zarządu.

"W całej grupie kapitałowej na 2018 r. zaplanowano nakłady 1,8 mld zł. W 2019 r. będą one mniejsze" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski dziennikarzom.

Podczas konferencji prasowej prezes Daniel Ozon mówił, że nakłady w najbliższych trzech latach będą wyższe od średniorocznych zakładanych w strategii na lata 2018-2030.

"Capeksy w tym roku i kolejnych 2 będą wyższe, w następnych spadną do ok 1,5 mld zł" - powiedział prezes.

W grudniu ub.r. rada nadzorcza JSW zatwierdziła strategię spółki na lata 2018-2030, która zakłada w tym czasie m.in. średnio 30% marży EBITDA, nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie ok. 18,9 mld zł oraz zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton na koniec okresu.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)