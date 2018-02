Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,48 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł rok wcześniej.



"Spółka Geotrans w okresie IV kw. 2017 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży o wartości 3 482 535,58 zł, co w porównaniu do 4 241 744,35 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego oznacza spadek osiąganych przychodów o 17,9% r/r. W ujęciu całego 2017 r. przekłada się to na całkowitą sprzedaż w wysokości 14 205 393,17 zł, tj. niższą o 13,58% r/r od wartości obrotu wygenerowanej przez emitenta w 2016 r." - czytamy w raporcie.



"Na poziomie wyniku netto spółka w ostatnim kwartale 2017 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 481 876,77 zł, co w porównaniu do 363 284,66 zł świadczy o poprawie o 32,64% r/r. Zysk netto emitenta za okres pełnego 2017 r. kształtuje się na poziomie 568 203,06 zł, co w porównaniu do zysku netto za 2016 r o wartości 2 410 339,40 zł świadczy o istotnym spadku w tym zakresie" - czytamy dalej.



Według spółki kluczowy wpływ na powyższy aspekt miał odpis aktualizujący wartość posiadanych aktywów w postaci akcji Kompania Elektryczna, o dokonaniu którego zarząd emitenta podjął decyzję w II kw. br.



"Należy przy tym zaznaczyć, iż emitent w IV kw. 2017 r. osiągnął zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) o wartości 657 547,50 zł (wzrost o 28,55% r/r), natomiast w całym 2017 r. Emitent wypracował zysk EBITDA o wartości 2 431 818,91 zł, który jest w stosunku do ubiegłorocznego o 23,83% r/r niższy, jednak dynamika spadku jest znacząco mniejsza niż w przypadku zysku netto. W tym kontekście należy uznać, iż sytuacja finansowa spółki jest w dalszym ciągu stabilna, a prowadzona działalność operacyjna nie pozostaje w żaden sposób zagrożona" - czytamy również.



W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14,21 mln zł w porównaniu z 16,44 mln zł rok wcześniej.



Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.



(ISBnews)