"Bioton zobowiązał się nabywać produkty od emitenta, a następnie sprzedawać je wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bioton zobowiązał się także do aktywnej promocji i reklamy produktu. W zamian za usługi świadczone przez Bioton, emitent zobowiązał się płacić wynagrodzenie, które uzależnione jest od wolumenu sprzedaży produktu" - czytamy w komunikacie.



Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień (PRPZ) oraz prognozowany miesięczny poziom zamówień (PMPZ) produktu, które zwiększają się w każdym roku obowiązywania umowy.



"Strony ustaliły także minimalny roczny limit zamówień (MRPZ) i minimalny miesięczny limit zamówień (MMLZ) produktu. W przypadku realizacji sprzedaży poniżej minimalnego rocznego poziomu zamówień, Bioton zwróci emitentowi utracone korzyści w postaci marży na produkcie pomniejszonej o wynagrodzenie, które byłoby należne Bioton, jeśli MRPZ zostałby wykonany" - czytamy także.



Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2022 roku i może być rozwiązana w każdym czasie za obopólną zgodą obu stron.



Łączna wartość przychodów Biomedu wygenerowanych dzięki współpracy, szacowana jest przez zarząd spółki na ok. 45 mln zł do końca obowiązywania umowy, czyli do końca 2022 r., podano także.



Biomed wskazał, że realizacja zawartych w umowie z Biotonem planów sprzedaży na rok 2019 i lata kolejne będzie możliwa dzięki uruchomieniu nowego wydziału Distreptazy i podwojeniu zdolności produkcyjnych spółki.



"Zainwestowaliśmy w uruchomienie nowego wydziału Distreptazy, co umożliwi nam podwojenie jej produkcji oraz obniży koszty jej wytwarzania. Linia zacznie działać w trzecim kwartale br. Nowy wydział Distreptazy pozwoli nam zrealizować ambitne plany sprzedażowe zapisane w umowie z Biotonem" - powiedział prezes Biomedu Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.



Wskazał także, że dzięki współpracy z Biotonem, sprzedaż Distreptazy będzie dużo wyższa, niż prowadzona samodzielnie. Przełoży się to na poprawę marż i wyników finansowych. Jednocześnie zmniejszą się stałe koszty sprzedaży i zastąpione zostaną kosztami zmiennymi w formie wynagrodzenia Biotonu, uzależnionymi od wolumenów sprzedaży.



Distreptaza to lek na receptę w formie czopków stosowanych m.in. w leczeniu przewlekłego zapalenia przydatków, zmian naciekowych, pooperacyjnych czy zapalenia błony śluzowej macicy oraz w leczeniu choroby hemoroidalnej. Lek zarejestrowany jest, poza Polską, m.in. w takich krajach jak: Ukraina, Mongolia, Mołdawia, Gruzja czy Kazachstan. Obecnie Distreptaza odpowiada za około 30% przychodów generowanych przez Biomed-Lublin.



Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.



Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.



