Grupa Asseco: Sapiens prognozuje 280-285 mln USD przychodów w 2018 r.



Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Sapiens prognozuje uzyskanie 280-285 mln USD przychodów i marżę operacyjną na poziomie 12-13% w 2018 roku, podała spółka.

"Prognoza Sapiens przychodów na cały 2018 rok odzwierciedla zdecydowane odejście od działalności innej niż podstawowa, przedłużenie realizacji wieloletniego kontraktu [...] oraz wpływ akwizycji Adaptik" - powiedział prezes Roni Al-Dor, cytowany w komunikacie.

W 2017 roku - według szacunków - Sapiens uzyskała 271-273 mln USD przychodów, przy marży operacyjnej na poziomie 8,3-8,6%, podano także w komunikacie.

"O ile wynik za 2017 rok będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami, to wynik w zakresie zysku operacyjnego będzie nieco poniżej oczekiwań" - ocenił Al-Dor.

"Wynika to ze straty na działalności niepodstawowej w Japonii i inicjatywie w zakresie redukcji kosztów celem wsparcia zyskowności w 2018" - dodał.

Sapiens International Corporation to globalny dostawca rozwiązań informatycznych dla branży ubezpieczeniowej. Poprzez spółki zależne prowadzi działalność na rynkach Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, EBWA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) oraz regionu Azji-Pacyfiku. Należy do Formula Group, która z kolei jest członkiem grupy kapitałowej Asseco Poland.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100).

(ISBnews)