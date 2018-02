PGNiG: Nie ma rozmów o sprzedaży PGNiG Termika



Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie prowadzi rozmów o sprzedaży spółki zależnej PGNiG Termika, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Bardzo lubimy naszą Termikę, bo daje nam ok.1 mld zł EBITDA. To nie jest nasza działalność podstawowa, ale przez te lata dobrze się na tym poznaliśmy. Prowadzimy tam ogromną inwestycję w blok gazowy" - powiedział Woźniak dziennikarzom.

Jego zdaniem, pojawiające się informacje co do sprzedaży Termiki na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) to tylko "fakty medialne".

"Nie ma takich rozmów, nie ma takich planów" - powiedział prezes.

Podkreślił, że Termika nie tylko dokłada się do wyników grupy, ale i pomaga utrzymać dobry rating ze względu na to, że jej przychody pochodzą głównie z biznesu regulowanego.

PGNiG Termika SA, należąca do grupy kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)