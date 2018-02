Mo-Bruk miał wstępnie 6,9 mln zł zysku netto w 2017 r.



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Mo-Bruk odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.

"W 2017 roku grupa osiągnęła zysk operacyjny EBITDA na poziomie 16,5 mln zł wobec 12,1 mln zł w 2016 roku co oznacza wzrost o 36,8%" - czytamy w komunikacie.

EBIT sięgnął 10,4 mln zł wobec 5,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 65,6 mln zł w 2017 r. wobec 53,2 mln zł w 2016 r.

"Grupa sukcesywnie dąży do wzrostu osiąganych przychodów ze sprzedaży produktów i usług na który największy wpływ ma najbardziej dynamicznie rozwijający się segment, jakim jest gospodarka odpadami, z którego pochodzi 80% skonsolidowanych przychodów emitenta. Na dynamiczny wzrost przychodów grupy przede wszystkim wpłynęło pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili nowe strumienie dostarczanych odpadów do instalacji w zakładach grupy emitenta jak także zaobserwowany wzrost cen" - czytamy dalej.

Mo-Bruk odnotował również poprawę wskaźników rentowności: wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży wzrósł z 9,4% do 16,3% w 2017 r. a wskaźnik rentowności zysku operacyjnego EBIT wzrósł z 11,1% do 15,9%, wskaźnik rentowności netto wzrósł z 4,1% do 10,5%, natomiast wskaźnik rentowności EBITDA przekroczył poziom 25% w 2017 r., podano także.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniosła się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jej głównym biznesem jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.

(ISBnews)