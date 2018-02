Selvita ustaliła cenę emisyjną akcji serii H na poziomie 61 zł



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Selvita pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej – 61 zł za każdą akcję oferowaną – co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł, podała spółka.

"Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy. Oczekiwane wpływy z emisji pozwolą nam w całości zrealizować przedstawioną inwestorom strategię rozwoju Selvity na lata 2017-2021" – powiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Selvity Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Poza określeniem ceny emisyjnej i ostatecznej liczby oferowanych akcji, ustalono również liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się ostatecznie 2 172 565, a w transzy inwestorów indywidualnych 27 435 akcji. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się 14 lutego 2018 r., a budowa księgi popytu została zamknięta dzień później. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 19-21 lutego 2018 r. Akcje w obu transzach zostaną przydzielone do 26 lutego br., wymieniono w komunikacie.

W strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą łącznie ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)