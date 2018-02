Zysk netto Mercora wzrósł r: r do 3,05 mln zł w III kw. r.fin. 2017: 2018



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Mercor odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,52 mln zł wobec 3,25 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,26 mln zł w III kw. r. fin. 2017/2018 wobec 66,6 mln zł rok wcześniej.



W okresie I-III kw. r. fin. 2017/2018 spółka miała 10,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 249,35 mln zł w porównaniu z 200,06 mln zł rok wcześniej.

"Wypracowujemy dobre wyniki, regularnie zwiększamy skalę działalności przy stabilnej rentowności. To kolejny kwartał stopniowej poprawy marż. Notujemy także większe poziomy zamówień, z niewielkimi i naturalnymi wahaniami miesięcznymi. To efekt wcześniejszych inwestycji usprawniających produkcję, a także w R&D. Celujemy we wzrost udziału innowacji produktowych w sprzedaży, co stopniowo może przełożyć się na poprawę rentowności. Trzy strategiczne nowości wprowadzone do oferty w 2017 roku spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku, pracujemy więc nad wzrostem ich wolumenów produkcji, by rozwijać sprzedaż. Konieczne więc będą kolejne inwestycje, choć mniejsze niż w ostatnich dwóch latach. Rośniemy szybciej niż rynek i widzimy dobre perspektywy rozwoju we wszystkich pionach naszej działalności w Polsce i za granicą" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2017/2018 wyniósł 6,83 mln zł wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)