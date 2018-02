PGNiG dotrze z LNG do małych odbiorców, szacuje rynek na 200 tys. t: r za 10 lat



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce rozszerzyć grupę odbiorców gazu skroplonego (LNG) o małe jednostki dzięki zastosowaniu mobilnego stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceprezes Łukasz Kroplewski. Spółka szacuje, że rynek LNG małej skali mógłby wzrosnąć ponad trzykrotnie - do co najmniej 200 tys. ton/rok w ciągu 10 lat.

"PGNiG chce doprowadzić do sytuacji, w której z LNG małej skali mogliby korzystać nie tylko odbiorcy mający możliwość odebrania całej partii skroplonego gazu z cysterny, ale także ci, którzy potrzebują jedynie części ładunku. Mam tu na myśli osiedla domów jednorodzinnych, duże gospodarstwa rolne czy małe zakłady produkcyjne. Teraz mamy do czynienia tylko z takimi przypadkami, gdzie jeden odbiorca bierze wszystko, a to ograniczony rynek. Możliwość dzielenia ładunku cysterny na partie zdecydowanie wpłynie na rozwój rynku LNG w Polsce" - powiedział Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Inżynierowie z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG zaprojektowali mobilne stanowisko pod nazwą SMOK, dzięki któremu z autocysterny przewożącej skroplony gaz ziemny (LNG) można będzie dokładnie odmierzyć żądaną część ładunku.

"Obecnie LNG może za pośrednictwem autocystern docierać do stacji regazyfikacyjnej i dalej po regazyfikacji do odbiorcy poprzez gazową sieć dystrybucyjną. Urządzenie zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG można w każdej chwili przetransportować w dowolne miejsce w kraju, a możliwość podziału jednego ładunku na kilka partii może istotnie zwiększyć liczbę użytkowników LNG. Według szacunków PGNiG rynek LNG małej skali to ok. 65 tys. ton/rok i mógłby on w ciągu 10 lat urosnąć do co najmniej 200 tys. ton/rok, a więc ponad trzykrotnie" - czytamy dalej.

"Mamy za sobą udany rozładunek cysterny z wykorzystaniem naszego przepływomierza na stacji regazyfikacji należącej do Grupy PGNiG w Suwałkach. To pierwszy tego typu rozładunek w Polsce" - dodał Grzegorz Rosłonek, dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG.

Jednocześnie trwają prace nad krajowym systemem nadzoru pomiarowo-rozliczeniowego. Pierwsze w kraju i w Europie stanowisko referencyjne dla LNG powstanie w Oddziale PGNiG w Odolanowie we współpracy z Głównym Urzędem Miar, podano także.

